В Челябинске представили книгу «Жизнь за други своя»

В ней собраны истории участников СВО

Презентация книги состоялась в рамках акции «Ночь музеев» на площадке, посвященной СВО. Сборник, изданный фондом «Защитники Отечества», составил Захар Прилепин. В Челябинске представила книгу региональный координатор проекта «Культура малой Родины», первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

В книге собраны воспоминания солдат, в нее вошли честные рассказы о героических свершениях и военных буднях, фронтовом товариществе и самопожертвовании. Также здесь опубликованы материалы военных корреспондентов и поэтов, которые не раз были «за ленточкой».

«Самое главное, что в рассказах на самом деле не чувствуется, что специальная военная операция — это про смерть. Как раз очень тонко ребята рассказывают о том, что специальная военная операция — это про жизнь. Это про то, как жизнь победит все мыслимые и немыслимые зверства неонацистов», — поделилась Ирина Анфалова-Шишкина.

В сборнике есть рассказы про юмор на фронте, про то, как люди спасают друг друга во время штурма, как ведут себя животные и как трепетно бойцы относятся к маленьким живым существам. Много стихов посвящено детям.

Книга представлена филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области в музеях, библиотеках и учебных заведениях.