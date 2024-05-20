Браслеты из кольчуги, кровавые истории и рок-концерт: как челябинцы провели ночь в музеях

Делимся фотографиями с масштабного праздника

В выходные, 18 и 19 мая, в Челябинске прошла всероссийская акция «Ночь музеев». Основные мероприятия состоялись в субботу сразу на нескольких площадках: Исторического музея Южного Урала, Музея изобразительных искусств, Аркаима, Театра кукол имени В. Вольховского. Наши фотокорреспонденты весь день запечатлевали челябинцев, решивших провести выходной культурно и познавательно. Показываем вам самые яркие снимки, живые эмоции и интересные площадки.

Стартовала акция с открытия выставки «Голландцы и фламандцы» в зале архитектора Е. В. Александрова на площади Революции. Долгожданная экспозиция привлекла внимание многих любителей прекрасного — в этом наш корреспондент убедился лично, с трудом лавируя между горожанами и рассказывая об экскурсиях с места событий. Ночью здесь собралось еще больше посетителей, ведь в музее решились на интересный эксперимент — экскурсию во мраке с фонариками и самыми страшными и кровавыми тайнами прошлых веков.

Но посмотреть картины не единственное, чем можно было заняться в музее. Мастер-классы по рисованию, созданию парфюмерии и букетов из роз и лилий, лекции по голландской живописи, создание мягких игрушек — для челябинцев подготовили достаточно яркую программу, позволяющую с головой погрузиться в тему открывшейся выставки.

В Историческом музее интерактивами наполнили сразу все площадки — от Дома общественного собрания до крыши. Челябинцы смогли попробовать себя в роли фехтовальщика, граффитиста, реставратора. Для детей приготовили мастер-классы по плетению браслетов и рисованию, интерактивные игры и встречи с сотрудниками музея.

Вечером на летней эстраде выступили музыканты — кавер-группа «Знакомые» и рокеры «Резиновый дедушка». Несмотря на поднявшийся холодный ветер, горожане напевали знакомые хиты и активно танцевали.

А в завершение акции выступили барабанщики со световым шоу. «Громко», «ярко» и «зажигательно» — слова, которыми делились с нами южноуральцы о прошедшей ночи.