В Челябинске праздничные мероприятия ко Дню города начнутся с 4 сентября

В 2021 году городу исполняется 285 лет

В Челябинске первые праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в ближайшую субботу, 4 сентября. Об этом заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев сообщил на аппаратном совещании в администрации города 30 августа.

Напомним, 2021 год для Челябинска юбилейный — городу исполняется 285 лет.

«4 сентября начинаются праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею города Челябинска. Состоится открытие Аллеи первоклассников в парке имени Гагарина. 4 сентября там же пройдет общественно-политический вернисаж и областной фестиваль „Челябинск хлебосольный“. 4 и 5 сентября в Никольской роще пройдет военно-исторический фестиваль „Уральские герои“, а 5 сентября на площади Революции состоится молодежный фестиваль „Продвижение“», — доложил Сергей Авдеев.

Глава города Наталья Котова поручила провести все праздничные мероприятия с выполнением всех требований Роспотребнадзора.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что администрация Челябинска планирует отказаться от больших праздничных мероприятий в честь Дня города. В том числе стоит вопрос об отмене традиционного праздничного концерта, в котором обычно участвуют известные российские музыканты. Причина отмены — неблагополучная эпидемиологическая обстановка в регионе. Вечером 11 сентября в городе проведут традиционный праздничный фейерверк.