В мэрии Челябинска не исключили отмены концерта в честь Дня города

Но фейерверк состоится

Администрация Челябинска планирует отказаться от больших праздничных мероприятий в честь Дня города. В том числе стоит вопрос об отмене традиционного праздничного концерта, в котором обычно участвуют известные российские музыканты. Причина отмены — неблагополучная эпидемиологическая обстановка в регионе.



Информацию об отмене праздничного концерта подтвердил журналисту Первого областного информационного агентства личный источник.

«Большого концерта с известными музыкантами не будет, празднование пройдет немного в другом формате. Мероприятия организуют в различных районах города. На Кировке состоится концерт „Песня города“, а развлекательную программу для пешеходной улицы организуют библиотеки. Филармония готовит фестиваль Baby-Jazz, в парке им. Гагарина пройдет рок-концерт с участием местных команд»,

— сообщил наш собеседник.

Вечером 11 сентября проведут традиционный праздничный фейерверк.

Стоит отметить, что официальной информации о проведении Дня города от администрации на данный момент нет. Точное решение о проведении мероприятий примут на следующей неделе. В управлении культуры города Челябинска сообщили, что афишу праздничных мероприятий опубликуют к концу августа

Масштабное празднование Дня города уже отменили в нескольких городах области — без праздничного концерта прошел День города в Южноуральске, а накануне появилась информация об отмене концерта в Копейске.