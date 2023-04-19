В Челябинске появится комплексный центр поддержки участников СВО

Здание на Университетской набережной уже построено

До конца лета в Челябинске будет создан комплексный центр поддержки участников специальной военной операции. Об этом сегодня, 19 апреля, рассказал журналистам губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В здании площадью 4 тыс. квадратных метров военнослужащим будут оказывать все виды помощи — от юридической до медицинской.

По словам главы региона, центр будет располагаться в здании на Университетской набережной.

«Сам объект уже построен. А внутреннюю начинку мы сейчас полностью переделываем под задачи оказания помощи ребятам, которые возвращаются с СВО. Там же будет находиться фонд, который создается сейчас по поручению президента, плюс все профильные наши службы, которые будут заниматься этой темой. Это психологическая, юридическая помощь, вопросы социальной поддержки, вопросы реабилитации. И много чего еще там будет находиться», — рассказал губернатор.

По словам главы региона, проект будет реализован к концу лета.

Напомним, в начале марта в Челябинске начала работу Единая служба сопровождения участников СВО и их семей. Службу открыли на базе Челябинского областного центра соцзащиты населения «Семья».

