В Челябинске повысили зарплату водителям автобусов и кондукторам

А также пересмотрели мотивационную политику в части оплаты труда

С января этого года в Челябинске увеличили размеры тарифной ставки водителям автобусов и кондукторам, а также ввели новые выплаты за непрерывный стаж работы. МУП «Служба организации движения» пересмотрела мотивационную политику в части оплаты труда своим сотрудникам и открыла новые вакансии для работы на предприятии.

В Челябинске сохраняется дефицит водителей и кондукторов. МУП «СОД» сообщило о дополнительном наборе персонала на эти должности для работы на городских автобусах. Кроме того, с января 2024 года, организация ввела новые тарифные ставки и стимулирующие выплаты сотрудникам:

— увеличен размер тарифной ставки водителям автобусов на 20% и кондукторам на 4%;

— новая стимулирующая выплата за непрерывный стаж работы в размере от 3 до 10% от тарифной ставки в зависимости от продолжительности работы на предприятии;

— компенсационная выплата за питание в размере 10 рублей за 1 отработанный час смены.

«График работы составляется по индивидуальному подходу к работникам. Работа части маршрутов начинается с конечных остановок разных районов города, что позволяет водителям максимально отдохнуть между сменами, сократив „нулевые“ пробеги. На предприятии работает медицинский кабинет, столовая и психолог», — сообщают в МУП «Служба организации движения».