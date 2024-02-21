Для челябинских трамвайных путей построят собственный рельсоукладчик. Это будет разработка ЧелябГЭТ, новое транспортное устройство позволит не просто заменить старые рельсы на новые — оно будет перевозить их к месту замены. Подробности рассказали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
В Челябинской агломерации продолжается транспортная реформа. Сегодня ее ход обсудили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
Транспортная реформа проходит по четырем направлениям: это обновление подвижного состава, развитие маршрутной сети, новое билетное меню, модернизация транспортной инфраструктуры. При этом последний пункт из этих направлений считается самым сложным в исполнении, объем его исполнения — 30 процентов. Напомним, реформа должна быть реализована к концу 2025 года.
По словам заместителя директора ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Игоря Абрамовских, в Челябинске в прошлом году было отремонтировано 15,3 километра одиночного пути. В 2024 году отремонтируют еще 8 километров. Среди других работ по модернизации — организация приоритетного проезда для общественного транспорта, обновление остановок, автоматизация стрелочных переводов и укладка 25‑метровых рельсов.
А в ЧелябГЭТ переоборудуют спецвагон в рельсоукладчик. Он будет предназначен для замены старой рельсошпальной решетки на новую. Такая установка позволит транспортировать рельсошпальную решетку длиной 12,5 метра, собранную на базе ЧелябГЭТ, к месту производства работ. Это значительно сократит ремонтные работы.