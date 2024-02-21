В Челябинске построят собственный рельсоукладчик

Он позволит сократить время ремонта путей

Для челябинских трамвайных путей построят собственный рельсоукладчик. Это будет разработка ЧелябГЭТ, новое транспортное устройство позволит не просто заменить старые рельсы на новые — оно будет перевозить их к месту замены. Подробности рассказали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В Челябинской агломерации продолжается транспортная реформа. Сегодня ее ход обсудили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Транспортная реформа проходит по четырем направлениям: это обновление подвижного состава, развитие маршрутной сети, новое билетное меню, модернизация транспортной инфраструктуры. При этом последний пункт из этих направлений считается самым сложным в исполнении, объем его исполнения — 30 процентов. Напомним, реформа должна быть реализована к концу 2025 года.

По словам заместителя директора ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Игоря Абрамовских, в Челябинске в прошлом году было отремонтировано 15,3 километра одиночного пути. В 2024 году отремонтируют еще 8 километров. Среди других работ по модернизации — организация приоритетного проезда для общественного транспорта, обновление остановок, автоматизация стрелочных переводов и укладка 25‑метровых рельсов.

А в ЧелябГЭТ переоборудуют спецвагон в рельсоукладчик. Он будет предназначен для замены старой рельсошпальной решетки на новую. Такая установка позволит транспортировать рельсошпальную решетку длиной 12,5 метра, собранную на базе ЧелябГЭТ, к месту производства работ. Это значительно сократит ремонтные работы.