25 новых автобусов поступят в Челябинск уже в марте

Всего в этом году ожидается поставка 50 единиц общественного транспорта

В Челябинск в этом году поступят 50 новых автобусов, 25 из них ожидаются уже в марте. Об обновлении подвижного состава рассказали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Сегодня в ведомстве прошло заседание общественного совета по проведению транспортной реформы. Значительная часть реформы в Челябинской агломерации — областном центре, Копейске и Сосновском районе — обновление подвижного состава. По данным Миндортранса региона, в 2022 году город получил 16 автобусов для маршрута № 15 «ЧМК — ПКиО им. Гагарина», а в 2023 году — 15 автобусов на магистральный маршрут № 8 «Мамина — Академика Королева».

«Стоит отметить, что значительное обновление подвижного состава в регионе стало возможным в том числе благодаря участию Челябинской области в реализации нацпроекта»,— добавили в ведомстве, имея в виду нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Перевозчики также отметили, что в агломерации постепенно переводят большинство маршрутов на регулируемый тариф. Сейчас на нем работают 59% от всех маршрутов. Совет отметил, что значимая проблема — дефицит водителей. Для ее решения в Челябинске ввели «подъемные» выплаты и повысили заработную плату.