В Челябинске построят карманный сквер с воркаут-площадкой

Для благоустройства территории на улице Курчатова вырубят 15 деревьев

В Челябинске идет строительство сквера на пересечении улиц Курчатова и Воровского. Раньше на этой территории находились заброшенные бараки, но несколько лет назад дома снесли, и теперь на их месте готовят новое общественное пространство.







В планах проложить тропиночную сеть, положить плитку, обустроить спортивную и детскую площадки с прорезиненным покрытием, установить качели и скамейки. Сдать объект подрядчик должен в сентябре 2021 года. Площадь территории пространства — 1,5 гектара.

В сквере сделают черные и белые дорожки. Оранжевые пятна на карте — это спортивная и детская площадки



«Эта территория отделит жилые дома от шумной магистрали на улице Воровского. Здесь будет много так называемых тихих зон. Мы уделяем большое внимание озеленению. В сентябре начнется высадка крупномеров — яблонь, лип, ив»,

— рассказал глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

40 крупномеров заменят 15 старых деревьев, которые срубят в ближайшие дни. В администрации считают, что убрать некоторые тополя и клены необходимо, так как они больны и представляют опасность для жителей города.





Оценить состояние деревьев приехала директор ботанического сада ЧелГу Вера Меркер.

«Тринадцать деревьев должны быть удалены по показателям аварийности, они имеют наклон ствола больше 30 градусов. Тополя поражены грибковыми заболеваниями, которые разрушают дерево изнутри. Такие деревья могут сломаться от любого порыва ветра или даже без него. При этом ветви тяжелые, сырые, они слабо крепятся к стволу, и вероятность падения сучьев тоже очень велика. Это может привести к трагедии. По моему мнению, срубить нужно не пятнадцать деревьев, а даже больше», — объяснила свою позицию Вера Меркер.

Тополя поражены грибковыми заболеваниями, которые разрушают дерево изнутри



Но вырубать сразу все старые деревья в сквере глава района не рискует, в таком случае парк будет выглядеть голым. Поэтому вырубку будут проводить постепенно: сначала срубят деревья, представляющие наибольшую опасность, — их уже отметили белой бечевкой, а в течение нескольких лет уберут остальные тополя и вязы. За эти годы подрастут свежевысаженные яблони и липы.



