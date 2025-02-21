В Челябинске построили станцию обеззараживания воды ультрафиолетом

Работу станции проверили полпред Артем Жога и губернатор Алексей Текслер

Работу нового оборудования на челябинских очистных сооружениях 21 февраля проверили полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Благодаря модернизации значительно повысилось качество очистки воды из Шершневского водохранилища. Эта вода затем поступает к 1,4 миллиона человек в Челябинске, Копейске, Коркино и Еманжелинске.

На объекте проведено комплексное опробование, промывка и взятие проб на анализ на всех установках, а также обучение персонала правилам эксплуатации. С наступлением тепла завершат благоустройство прилегающей территории.

«Модернизация очистных сооружений — это важный шаг к улучшению качества жизни наших жителей и экологической обстановки в регионе. Мы видим, что работы выполнены на высоком уровне, и это позволит обеспечить надежное и качественное водоснабжение наших городов», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Обеззараживание с применением ультрафиолетовых ламп позволит создать надежный барьер в отношении патогенных микроорганизмов, включая хлорустойчивые бактерии, вирусы и простейшие, а также снизить содержание хлорорганических соединений в питьевой воде.

По словам декана факультета экологии Челябинского государственного университета Альфиры Сибиркиной, технология обеззараживания воды ультрафиолетом является самой экономичной и безопасной из существующих методов. Она позволит сократить до минимума использование хлора, что снизит образование побочных продуктов, вредных для организма человека.





Очистные сооружения водопровода Челябинска в поселке Сосновка начали работать в 1932 году и с тех пор неоднократно модернизировались.

Реконструкцию объекта завершили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Чистая вода». Реализация проекта улучшит экологическую ситуацию в Челябинске и позволит обеспечивать население чистой питьевой водой. Правительство Челябинской области продолжит работу по модернизации коммунальной инфраструктуры региона.