В Челябинске после Нового года елки соберут на переработку

Рассказываем, куда отдать ненужные пихты и сосны в январе

В Челябинске будут принимать елки на переработку. Управляющим компаниям города предлагают заранее связаться с переработчиками и с ними организовать точки сбора во дворах. Собирать елки начнут после праздников.



Челябинский зоопарк в этом году отказывается принимать деревья у населения. Другое дело — пихты и сосны с елочных базаров. Сотрудники зоопарка готовы забрать нераспроданные деревья. Ствол измельчают в щепу, которой посыпают вольеры, а ветвями украшают помещения.

«Мы не принимаем елки от жителей. Принесенные деревья обычно с остатками мишуры, ветви в квартире чем-то опрыскивают, и они становятся опасными для животных. Поэтому давно отказались от этой идеи и берем деревья только от продавцов», — рассказывает Елена Пшеницина, начальник по связям с общественностью Челябинского зоопарка.

После Нового года в городе пройдет акция по сбору и переработке елей у населения. С 14 января деревья будут принимать у усадьбы Рябинина на Каслинской, 137. Недавно стало известно, что коттедж перешел в руки экоактивистов. Во дворе особняка установят большую дробилку, чтобы измельчать деревья в мульчу (вид фракции). Получившееся сырье отвезут в приюты для животных или раздадут садоводам в качестве удобрения.

Акция по переработке елей называется «Елки — не палки», ее автор — Дмитрий Закарлюкин. Он приглашает к сотрудничеству управляющие компании города, которые согласны организовать пункты сбора елок в своих районах.

«Если управляющие компании захотят для своих жителей сделать клевый сервис — мы его организуем. Время на это еще есть. Если таких УК не найдется, все желающие смогут привезти елки к нам на точку в особняк Рябинина», — рассказывает Дмитрий Закарлюкин.

Перед сдачей с ветвей необходимо снять мишуру, а из ствола выкрутить все металлические элементы. Акцию планируют провести с 14 до 31 января 2022 года.