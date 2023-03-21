В Челябинске похитившие 384 млн рублей застройщики получили условные сроки

Пострадавшим предложено взыскать ущерб в порядке гражданского судопроизводства

Советский районный суд Челябинска вынес приговор учредителю ООО «Генстрой» Константину Бабайлову и гендиректору ООО «СтройВыбор» Сергею Назарову, которые в период с 2014 по 2020 год привлекли средства дольщиков в размере 384 млн рублей на строительство двух зданий в Копейске, но недвижимость так и не сдали. Оба фигуранта получили по два года заключения условно, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе суда.

Бабайлов и Назаров обвинялись по части 2 статьи 200.3 (незаконное привлечение средств дольщиков) и части 2 статьи 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По первой статье бизнесмены получили по 1,5 года тюремного заключения каждый, по второй — по одному году. По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказания обвиняемым было назначено по 2 года заключения условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, им запрещено менять место жительства.

«Гражданские иски в рамках уголовного дела оставлены без рассмотрения», — добавили в суде, уточнив, что взыскать похищенные средства пострадавшие могут в порядке гражданского судопроизводства.

ИА «Первое областное» писало ранее, что, согласно материалам уголовного дела, в 2014–2019 годах обвиняемые при строительстве жилого дома в Копейске использовали деньги дольщиков на сумму не менее 327 млн рублей, но строительство так и не закончили. В 2017–2020 годах эти же фигуранты израсходовали еще 57,3 млн рублей участников долевого строительства при возведении офисного здания — с тем же результатом.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 387 физических и юридических лиц, они заявили иски на общую сумму более 250 млн рублей.