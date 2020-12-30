Копейские застройщики ответят за обман на треть миллиарда

Региональная прокуратура уже передала материалы в суд

Прокуратура Челябинской области передала в суд материалы уголовного дела в отношении учредителя ООО «Генстрой» Константина Бабайлова и генерального директора ООО «СтройВыбор» Сергея Назарова. Бизнесмены обвиняются в причинении ущерба в 384 миллиона рублей участникам долевого строительства в Копейске. Обоим предъявлено обвинение по статьям 165 и 200.3 УК РФ («Хищение и незаконное привлечение денег граждан для участия в долевом строительстве»).

Как сообщает старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, по версии следствия, в 2014—2019 годах обвиняемые при строительстве жилого дома в Копейске использовали деньги дольщиков на сумму не менее 327 миллионов, но строительство так и не закончили. В 2017—2020 годах эти же фигуранты вытянули из дольщиков и израсходовали еще 57,3 миллиона. Единственная разница – на этот раз участники долевого строительства вкладывались в возведение офисного, а не жилого здания.

Потерпевшими по уголовному делу признано 387 физических и юридических лиц, они заявили иски на общую сумму, превышающую четверть миллиарда.

Реализация имущества обвиняемых эту сумму не покроет: арестованная собственность Назарова, Бабайлова и третьих лиц оценивается в 59 миллионов рублей.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Челябинска. Известно, что обвиняемые признали вину в полном объеме.