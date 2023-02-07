«Для нас это эксперимент, благодаря которому планируем решить две социальные задачи: трудоустраиваем местное население и ведем регулярный патронаж пациентов», — пишет Ирина Гехт.Будущие помощники фельдшера проходят обучение на базе Челябинского медицинского колледжа. Шесть недель они очно осваивают элементарные медицинские навыки, а затем проходят практику продолжительностью 72 часа, выполняют проверочные работы и сдают итоговую аттестацию.
«Помощники фельдшера официально трудоустраиваются при местных ФАПах. На территориях, где нет фельдшеров, они будут обходить население, особенно пожилое и с хроническими заболеваниями: измерять давление, следить за приемом препарата и прочее. Затем полученные данные передаются в медучреждение и, если есть тревожные сигналы, пациенту оказывают оперативную помощь», — рассказывает Ирина Гехт.
По словам вице-губернатора области, первый выпуск не станет последним. Такие помощники очень нужны, особенно на селе. Обучение помощников фельдшера будет продолжено.
Между тем медработники из Челябинской области начали получать первые специальные социальные выплаты, введенные правительством РФ с 1 января 2023 года. Сотрудникам первичного звена добавляют к зарплате от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.