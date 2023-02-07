В Челябинске подготовили первую группу помощников фельдшера

Ирина Гехт рассказала, как проходит образовательный эксперимент

В Челябинской области готова к выпуску первая группа помощников фельдшера: 24 младшие медицинские сестры по уходу за больными будут трудоустроены при местных ФАПах. Об этом во вторник, 7 февраля, в личном телеграм-канале рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Для нас это эксперимент, благодаря которому планируем решить две социальные задачи: трудоустраиваем местное население и ведем регулярный патронаж пациентов», — пишет Ирина Гехт.

Будущие помощники фельдшера проходят обучение на базе Челябинского медицинского колледжа. Шесть недель они очно осваивают элементарные медицинские навыки, а затем проходят практику продолжительностью 72 часа, выполняют проверочные работы и сдают итоговую аттестацию.

«Помощники фельдшера официально трудоустраиваются при местных ФАПах. На территориях, где нет фельдшеров, они будут обходить население, особенно пожилое и с хроническими заболеваниями: измерять давление, следить за приемом препарата и прочее. Затем полученные данные передаются в медучреждение и, если есть тревожные сигналы, пациенту оказывают оперативную помощь»,

— рассказывает Ирина Гехт.