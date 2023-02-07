Медработники Челябинской области получают первые социальные выплаты

Сотрудникам первичного звена добавляют к зарплате от 4,5 до 18,5 тысячи рублей

Первые социальные выплаты начали перечислять медработникам первичного звена: деньги уже получили 398 человек, общая сумма выплат превысила 3,2 млн рублей. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Челябинской области.

Новые федеральные выплаты установлены с 1 января 2023 года. Деньги перечисляют по мере того, как медицинские организации передают в Соцфонд списки работников. Сами медики не должны обращаться в Соцфонд и приносить туда справки.

«После получения реестр от медицинской организации Социальный фонд перечислит деньги в течение семи рабочих дней. Средства переведут на счет, реквизиты которого также предоставит медорганизация. Новая выплата медработникам предоставляется ежемесячно на основании данных из медицинских организаций»,

— говорит заместитель управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Напомним, новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Социальный фонд России выступает оператором выплаты. Средства перечисляются на основании данных из медицинских организаций. В реестре наряду со сведениями о работнике также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.