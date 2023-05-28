В Челябинске почти на месяц перекрыли поворот на улицу Российскую

Где именно действуют ограничения

С сегодняшнего дня, 28 мая, в Челябинске почти на месяц закроют для автомобилистов правый поворот с проспекта Ленина на улицу Российскую. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с проведением работ на сетях водоснабжения с 28 мая до 20 июня будет закрыт правый отнесенный поворот с проспекта Ленина на улицу Российскую»,— уточнили в мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения, обращать внимание на знаки и заранее планировать свой маршрут.







Кроме того, с сегодняшнего дня до 1 июля закроют движение по участку улицы Обской в районе дома № 5.