В Челябинске по заявкам жителей отремонтируют 11 путей к детским садам и школам

На пяти объектах работы уже стартовали

В Калининском районе Челябинска в этом сезоне отремонтируют 11 проездов и тротуаров, прилегающих к школам и садикам, сообщили сегодня, 24 мая, в пресс-службе городской администрации. Работы ведутся по проектам инициативного бюджетирования, то есть были предложены самими жителями.

В настоящее время подрядчики приступили к следующим объектам:

проезд вдоль дома № 105а по улице Братьев Кашириных с восточной стороны фасада;

проезд к лицею № 97 и детскому саду № 458;

проезд между домами № 30 и № 32 по улице Чичерина;

проезд к детскому саду № 384;

проезд между домами № 7 и № 9 по улице 250-летия Челябинска.

Следующие в очереди:

проезд к детскому саду № 17;

проезд, лестница и тротуар между школой № 129 и детским садом № 482;

тротуар возле детского сада № 219;

проезд между домами № 2 и № 4 по улице Северной;

тротуар вдоль западного фасада детского сада № 11;

проезд к детскому саду № 481.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что к концу июня в Советском районе Челябинска отремонтируют 26 дорог. По заявкам жителей обновят объекты в поселках Локомотивном, Смолино, Федоровка, а также на станции Шершни.

Всего в этом году в Челябинске построят и отремонтируют более 49 километров автодорог.