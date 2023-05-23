В челябинских поселках к концу июня отремонтируют 26 дорог

На некоторых объектах работы уже идут

В этом году 26 дорог в поселках Советского района Челябинска отремонтируют по пожеланиям жителей. Работы проводят на участках в рамках инициативного бюджетирования. Подрядчики уже начали реконструкцию, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

В поселке Смолино закончили асфальтировать дорогу в переулке Акаций. В Федоровке готовятся ремонтировать проезды и тротуары на улицах Огневой и Семеноводческой.





На станции Шершни новый асфальт появится возле дома № 6а на улице Корабельной.

«Этот проезд соединяет два участка улицы Неймана, и его реконструкция позволит нормально передвигаться проживающим рядом автомобилистам и пешеходам, направляющимся к остановке общественного транспорта», — отметили в мэрии.

В поселке Локомотивном заасфальтируют участок улицы Деповской: от улицы Саблина до улицы Локомотивной.

Кроме того, пешеходные дорожки и внутриквартальные проезды отремонтируют в центральной части Советского района. Все работы планируют закончить до конца июня.

Напомним, в этом году в Челябинске построят и отремонтируют более 49 километров дорог. На некоторых участках работы уже ведутся, на других — начнутся в ближайшее время.

