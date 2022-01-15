В Челябинске плата за холодную воду вырастет на 9,3%

Тариф изменится с 1 июля 2022 года

С 1 июля 2022 года в Челябинске плата за холодную воду вырастет на 9,3%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте МУП «ПОВВ».

Согласно тарифам, утвержденным на 2022 год, с 1 января по 30 июня стоимость одного кубического метра холодной воды составит 26,29 рубля. С 1 июля тариф вырастет на 9,3% — до 28,74 рубля.

Плата за водоотведение с 1 июля для челябинцев увеличится на 4,3% — с 18,98 рубля до 19,80 рубля.

Отметим, на некоторые жилищно-коммунальные услуги тарифы выросли уже 1 января. Изменение размера платы за другие услуги ожидается с 1 июля 2022 года. При этом, по данным Минтарифа Челябинской области, максимальное увеличение цен на услуги ЖКХ в 2022 году составит 3,4%.