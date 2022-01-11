В 2022 году для южноуральцев изменятся тарифы на услуги ЖКХ

Часть платежей подрастет уже с 1 января, другие — с 1 июля

Ежегодно в России растут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, что обусловлено в первую очередь инфляцией. Разбираемся, как изменятся платежи за капитальный ремонт домов, вывоз мусора, отопление, водоснабжение и другие услуги для жителей Челябинской области в 2022 году.

Капитальный ремонт домов

В Челябинской области с 1 января 2022 года изменится плата за капитальный ремонт многоквартирных домов. Минимальный размер взноса составит 10,10 рубля за квадратный метр жилья. Для сравнения, в 2021 году этот тариф составлял 8,60 рубля за квадратный метр жилья.

«Минимальный размер взноса устанавливается ежегодно до 31 декабря года, предшествующего очередному году реализации региональной программы. Принятие решения о росте размера взноса обусловлено резким удорожанием цен на строительные материалы, в том числе на металлопрокат и древесину (по отдельным позициям до 90%); недостаточным уровнем взноса в предыдущие годы», — объяснили в фонде капремонта.

Квитанции с новыми цифрами за услугу капремонта жители региона получат в феврале.

Вывоз мусора

Услуга по обращению с ТКО является комплексной. Она включает в себя транспортирование, обработку ТКО, а также захоронение «хвостов» (мусора, который остается после извлечения из него вторичного сырья).

Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для жителей Челябинской области с 1 января не поменяется. Корректировки произойдут только в июле 2022 года в пределах четырех процентов (на величину индекса изменения размера платы коммунальных услуг), как того требует федеральное законодательство.

Это произойдет за счет утверждения льготных тарифов для населения. Средства же, которые недополучат региональные операторы (а таких компаний в Челябинской области три), будут компенсированы организациям за счет субсидий из бюджета региона.

Прочие коммунальные услуги

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области утвердило тарифы на коммунальные услуги (водоснабжение, газоснабжение, отопление, электроэнергия) на 2022 год. В соответствии с требованиями федерального законодательства тарифы на коммунальные услуги изменяются только один раз в год с 1 июля.

В Челябинской области в первом полугодии 2022 года тарифы не изменятся по сравнению со вторым полугодием 2021 года. В регионе утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой жителями платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Челябинской области с 1 июля 2022 года — 3,4%.

«Ограничению подлежит совокупный коммунальный платеж, включающий в себя все виды потребляемых ресурсов. Увеличение тарифа на конкретную коммунальную услугу — тепло, воду, газ, электроэнергию — может быть как выше, так и ниже предельного уровня, но общий коммунальный платеж не может вырасти больше установленного предела», — объяснили ИА «Первое областное» в Минтарифе Челябинской области.

В случае если при одинаковом наборе коммунальных услуг и сопоставимых объемах потребления рост платежа за коммунальные услуги превысит 3,4% с 1 июля 2022 года (что будет документально подтверждено платежными документами), необходимо обращаться к исполнителю коммунальных услуг (в управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающую организацию) за разъяснениями.

Жилищные услуги

К жилищным услугам относится содержание и текущий ремонт общедомового имущества в многоквартирном доме управляющей компанией. К этим видам работ, например, относится уборка, дезинфекция и ремонт подъездов, содержание лифтового оборудования и придомовой территории и так далее.

Тариф по этой услуге принимается общим решением жильцов на собрании собственников. Тариф на жилищные услуги для нанимателей социального жилья и собственников квартир, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, устанавливается гордумой.

С 1 января 2022 года плата за обслуживание и текущий ремонт составит от 19,46 рубля до 26,14 рубля за квадратный метр в зависимости от видов благоустройства домов.