В Челябинске первой группе помощников фельдшера вручили сертификаты

Документ о прохождении обучения 24 женщины получили из рук Ирины Гехт

Сегодня, 4 марта, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт вручила сертификаты 24 женщинам, которые прошли курс обучения и стали младшими медицинскими сестрами по уходу за больными. Как написала Ирина Гехт в своем телеграм-канале, помощницам фельдшера помогут трудоустроиться в ФАПы.

На протяжении шести недель женщины разных профессий проходили обучение на базе Челябинского медицинского колледжа, затем прошли практику на рабочем месте и успешно сдали итоговую аттестацию.

«Ощутила особую энергетику группы: помощницы фельдшера заряжены на работу, готовы с энтузиазмом браться за дело. Искренне поздравляю первый выпуск! Это, конечно, большая смелость — в зрелом возрасте решиться на профессиональную перезагрузку. Будем сопровождать их, чтобы они нашли свое место в ФАПах, были обеспечены всем необходимым и работали в комфортных условиях»,— написала первый вице-губернатор.

Также она добавила, что некоторые выпускницы уже хотят продолжить обучение, чтобы перейти в категорию среднего медперсонала.

Кроме того, по словам Ирины Гехт, поскольку спрос на помощников фельдшеров очень высокий, в этом году будут сформированы новые группы по обучению младших сестер по уходу за больными.

Ранее Ирина Гехт рассказывала о том, как проходит образовательный эксперимент.