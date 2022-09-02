В Челябинске перенесли закрытие движения трамваев в Ленинском районе

Сроки ремонта путей на участке Копейского шоссе назовут позже

В Ленинском районе Челябинска в выходные, 3 и 4 сентября, планировали закрыть движение трамваев из-за ремонта путей. Закрытие отменили из-за переноса сроков работ, транспорт будет ходить в обычном режиме. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В соответствии с письмом ООО „ЧелябГЭТ“ изменены сроки проведения работ по ремонту трамвайных путей на пересечении улицы Гагарина и Копейского шоссе. О сроках закрытия будет сообщено дополнительно», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.

Ранее стало известно, что частично отменяется ограничение движения на пересечении проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала. Ранее планировалось полное перекрытие перекрестка.

В пятницу, 2 сентября, в пресс-службе мэрии сообщили, что ремонтные работы затронут только крайнюю правую полосу движения в сторону центра Челябинска. Троллейбусы будут работать также в обычном режиме.