В Челябинске перекроют проспект Ленина для проведения марафона 24 августа

Движение транспорта остановят уже 23‑го числа в 23:00

В выходные в Челябинске перекроют одну из главных центральных улиц — проспект Ленина. Вместе с этим закроют площадь Революции для пешеходов, все ограничения вводят на время Челябинского марафона, дистанция которого — 42 километра, сообщили в мэрии.

С 23:00 субботы, 23 августа, закроют площадь Революции и участок проспекта Ленина от Цвиллинга до Воровского. На следующий день с 5 утра перекрытия продлят до Лесопарковой, а также по Лесопарковой от Ленина до Сони Кривой. Откроют движение 24 августа в 16:00.

Фото: администрация города Челябинска

На это же время общественный транспорт изменит маршруты. Автобусы № 2, 3, 4, 14а, 15, 22а, 26, 33, 35, 51, 58, 64, 74, 78, 81, 85, 90с, 123, 128, 483, КМ направят в объезд. Также изменения в движении у троллейбусов: № 10 и 19 будут следовать до ж/д вокзала, № 14 — до ДС «Юность», троллейбус № 12 — по двум трассам (Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ДС «Юность» и АМЗ — Воровского — Тимирязева — Свободы — железнодорожный вокзал), № 16 поедет по маршруту АМЗ — Воровского — Тимирязева — проспект Ленина — ЖБИ.

Напомним, Челябинский марафон проводится уже в 18-й раз. В забеге будут участвовать почти шесть тысяч спортсменов, они поборются за главный приз — Lada Granta — который ждет победителей мужского и женского зачета. Стартовать бегуны будут от Цвиллинга, добегать до городского бора и разворачиваться обратно на пересечении с Худякова. Пробежать атлетам придется четыре круга.