В Челябинске парки очистят от аварийных и погибших деревьев

На работы получены разрешения от управления экологии и природопользования

В Челябинске в парках культуры и отдыха проводят работы по сносу аварийных и погибших деревьев. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе управления культуры города.

Работы проведут в парке «Металлург» имени Тищенко, в Горсаду имени Пушкина, в парке имени Терешковой, а также в Саду Победы.

«Все работы ведутся на основании актов обследования и разрешений, выданных управлением экологии и природопользования администрации Челябинска», — сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска.

Напомним, ранее сообщалось, что в Челябинске снесут 85 аварийных берез и уберут валежник на участке городского леса в районе дома № 3д по Краснопольскому проспекту. Работы проводятся, чтобы обезопасить горожан, так как ветхие деревья могут упасть или загореться.

В Челябинске в понедельник, 18 апреля, жители собрались на субботник на улице Блюхера от Медгородка до Кузнецова. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» побывал на месте одного из первых в этом году городских субботников.

