В Челябинске отремонтируют 17 участков теплосетей в 2022 году

План работ утвердили в УСТЭК

Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания предоставила план ремонта теплосетей в Челябинске. В 2022 году на 17 участках компания установит современные пенополиуретановые трубы. Это сделает теплотрассы долговечнее и позволит забыть о ремонте на ближайшие несколько лет. Об Этом сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».



«Особая конструкция пенополиуретановых труб, повышает долговечность конструкций снижает эксплуатационные затраты тепловых потерь, сокращает сроки строительства новых теплотрасс, повышает надёжность и экономичность их работы», — рассказали в пресс-службе теплоэнергетической компании.

План утвердила администрация города и в 2022 году согласованы ремонты тепломагистралей по улицам: Новороссийской, Гагарина, Островского, Ловина, Бажова, Доватора, Сулимова, Карла Маркса, Сони Кривой, III Интернационала, Цинковой, Колющенко, Шуменской, Потёмкина и еще 3 участках.

Также ранее в Копейском городском округе прошел аукцион на ремонт системы водоснабжения в поселке Вахрушево.