В Челябинске отремонтируют центральную улицу поселка Энергетиков

В городе продолжаются работы на 27 участках дорог

В Челябинске продолжаются ремонты дорог. Сейчас в работе находятся 27 объектов. На этой неделе начнется обновление тротуара и проезжей части улицы Челябэнерго. Об этом сегодня, 21 августа, рассказал председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

На улице Челябэнерго отремонтируют проезжую часть от дома № 31 до остановки «Поселок Челябэнерго». Также от этой остановки и до дома № 15 обновят тротуар.

Николай Кожевников напомнил, что из-за работы на теплосетях ограничения движения действуют на Свердловском проспекте, улице Агалакова, нескольких участках Металлургического района и на проспекте Победы.

«Частично закрыты улицы Российская и Северо-Крымская, также нельзя проехать через перекресток Ижевской и Вандышева», — добавил председатель КДХ.

В рамках «трамвайной реформы» в Челябинске продолжают ремонтировать трамвайные пути, из-за чего ограничено движение по Свердловскому проспекту, проспекту Победы, улицам Первой Пятилетки и Цвиллинга.

В КДХ попросили водителей учитывать вводимые ограничения.

Ремонт городских дорог ведут в рамках проекта «Дорожный рывок», который активно развивается, идет не только в Челябинске, но и по всей области. Новый асфальт проложат на 700 км региональных дорог.