Челябинский театр драмы посвятит вечер памяти своему Мастеру

Мероприятие будет приурочено к 100-летию Наума Орлова

Челябинские театралы готовятся отметить сто лет со дня рождения художественного руководителя Челябинского государственного академического театра драмы, Народного артиста и Заслуженного деятеля искусств РСФСР, Почетного гражданина Челябинска, лауреата премии правительства РФ имени Федора Волкова, педагога Наума Орлова.

Вечер памяти под названием «Человек. Режиссер. Легенда» состоится накануне юбилея Мастера, 19 февраля, на сцене Молодежного театра. И как говорят в Драме, это символично, так как именно на этой сцене в 1973 году на тридцать последующих лет сложился крепкий и успешный союз труппы театра и режиссера Наума Орлова.

«За те три десятилетия, что Наум Юрьевич руководил творческим коллективом, им создано более 40 спектаклей, воспитана целая плеяда талантливых мастеров сцены, многие из которых удостоены высоких званий. Но главное — был создан Театр Орлова, известный не только на Южном Урале, которым театральная Россия по-настоящему гордилась. Театр Орлова был домом единой творческой семьи, одержимой своим делом, домом, где царили любовь, благородство, интеллигентность, достоинство, уважение друг к другу. Все это неизменно проявлялось в спектаклях Наума Юрьевича и всегда находило горячий отклик в зрительном зале», — говорят в Драме.

Вот уже 20 лет театр с гордостью носит имя своего Мастера.

В программе памятного вечера, посвященного 100-летию Наума Орлова, премьерный показ документального фильма-воспоминания о жизни и творчестве режиссера. Главными действующими лицами картины станут не только те, кого с Мастером связывали долгие годы совместного творчества и дружбы, но совсем еще молодые, только начинающие свой путь в искусстве, артисты театра.