В Челябинске отмечают День Воздушно‑десантных войск

Самые яркие кадры празднования — в фоторепортаже ИА «Первое областное»

Во вторник, 2 августа, в Челябинской области и по всей России отмечают День Воздушно-десантных войск. Утром по центру города прошла колонна челябинского отделения Российского союза десантников, состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню. На месте празднования побывали фотокорреспонденты ИА «Первое областное».

Пару часов назад колонна десантников в голубых беретах и с флагами ВДВ прошла от площади Революции до Вечного огня.





В возложении цветов приняли участие десятки людей в тельняшках, они почтили память погибших товарищей.





В скверах и парках собираются компании с гитарами, старые друзья вспоминают годы службы и поют традиционные песни.





По городу проезжают машины, из окон которых видны флаги.





Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил военнослужащих и ветеранов и отметил, что верность долгу и присяге, сила духа, отвага и мужество — те качества, которые всегда отличали преданных девизу «Никто кроме нас».