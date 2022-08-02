Во вторник, 2 августа, в Челябинской области и по всей России отмечают День Воздушно-десантных войск. Утром по центру города прошла колонна челябинского отделения Российского союза десантников, состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню. На месте празднования побывали фотокорреспонденты ИА «Первое областное».
Пару часов назад колонна десантников в голубых беретах и с флагами ВДВ прошла от площади Революции до Вечного огня.
В возложении цветов приняли участие десятки людей в тельняшках, они почтили память погибших товарищей.
В скверах и парках собираются компании с гитарами, старые друзья вспоминают годы службы и поют традиционные песни.
По городу проезжают машины, из окон которых видны флаги.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил военнослужащих и ветеранов и отметил, что верность долгу и присяге, сила духа, отвага и мужество — те качества, которые всегда отличали преданных девизу «Никто кроме нас».