Алексей Текслер поздравил военнослужащих Воздушно‑десантных войск с профессиональным праздником

День ВДВ традиционно отмечают 2 августа

Сегодня, 2 августа, отмечается День Воздушно-десантных войск России. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил военнослужащих и ветеранов и отметил, что верность долгу и присяге, сила духа, отвага и мужество — те качества, которые всегда отличали преданных девизу «Никто кроме нас».

«Южноуральцы достойно несут службу в рядах ВДВ, с честью отстаивают государственные интересы в сложной геополитической ситуации, вносят свой вклад в укрепление обороноспособности России. „Крылатая пехота“, как и прежде, на высочайшем уровне отвечает на новые вызовы и угрозы безопасности, выполняет учебные и боевые задачи», — подчеркнул губернатор.

Особую благодарность Алексей Текслер выразил ветеранам ВДВ, которые сохраняют и приумножают традиции десантного братства и ведут важную военно-патриотическую работу с подрастающим поколением.

«Желаю всем действующим и бывшим десантникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — поздравил глава Челябинской области.

Сегодня в Челябинске по проспекту Ленина пройдет колонна челябинского отделения Российского союза десантников. В связи с этим движение в районе площади Революции перекроют с 10:30 до 10:45.