В Челябинске открывают бесплатный технический онлайн‑лагерь для школьников

Занятия будут проводить педагоги «Мобильного кванториума»

Школьники 8—13 лет могут принять участие в онлайн-смене «Мобильного кванториума», которая пройдет в дистанционном формате с 24 по 28 июня. Для обучения нужен лишь доступ к интернету и гаджет, например телефон, сообщает Региональный центр технического творчества.

Каждый день участников ждут интересные задания, которые будут опубликованы на официальной странице организации в сети «ВКонтакте». Это будут задания на создание транспортного средства, светофора из светодиодов, игры, схемы подключения семисегментного индикатора и интерактивной презентации.

«Подобные онлайн-смены проводятся несколько раз в году во время школьных каникул. Это отличная возможность для детей провести время с пользой, развивая технические навыки. Участники могут выполнять задания в комфортной обстановке, что делает процесс удобным и безопасным», — говорят организаторы онлайн-лагеря.

В конце смены ребята получат электронные сертификаты, их отправят на электронную почту. Регистрация в лагерь закроется 23 июня.

Между тем челябинский портал «Дети дома» обновил содержание к летним каникулам: здесь также можно найти бесплатные идеи для познавательных занятий и развлечений.



Автор: Софья Слипченко