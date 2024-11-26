В Челябинске открыто движение трамваев в Тракторозаводский район

Вагоны 15-го маршрута вновь ходят от Чичерина до ЧТЗ

В Челябинске завершился еще один этап «трамвайной реформы». Закончен капитальный ремонт путей на узле «Детский парк», сообщает Служба организации движения.

Рельсы уложены на прямом участке по проспекту Ленина, движение трамваев № 15 возобновлено по привычному маршруту Чичерина — ЧТЗ.

Отметим, что при ремонте на этом участке использовались виброизоляционные маты и термокомпенсаторы, также будет выполнена сварка стыков. Применение таких технологий позволяет снизить уровень шума и вибрации при движении вагонов.

Напомним, трамваи в Ленинский район планируют запустить в начале декабря. До этого вагоны 22-го маршрута будут следовать по трассе: Чичерина — Кирова — Карла Маркса — ЧТЗ.