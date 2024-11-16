Трамваи в Ленинский район Челябинска запустят в начале декабря

Ремонт путей у парка Терешковой на финальной стадии

Трамваи в Ленинский район Челябинска планируют запустить в начале декабря этого года. Как сообщил в эфире ЦУРа замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, ремонт трамвайных путей на пересечении улицы Рождественского и проспекта Ленина находится на финальной стадии.

«У нас остался самый сложный узел — в районе Детского парка на Комсомольской площади. Я думаю, в ближайшие две недели мы его завершим. Движение трамваев предполагается открыть в начале декабря»,— сообщил он.

Напомним, ремонт трамвайных путей в районе Детского парка имени Терешковой стартовал в середине августа. Для жителей Ленинского района на время работ запустили компенсационный автобусный маршрут до Теплотеха.