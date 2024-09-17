В Челябинске открылось Всероссийское первенство по автомногоборью

В соревнованиях примут участие команды из 32 регионов страны

Сегодня, 17 сентября, в Изумрудном зале гостиницы «Малахит» состоялось открытие Всероссийского первенства по автомногоборью, передает журналист ИА «Первое областное».

Столица Южного Урала торжественно принимает 35 команд из 32 регионов страны. В соревнованиях примут участие подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Мероприятие направлено на профилактику ДТП с участием детей, привитие им навыков безопасного поведения на дорогах. Соревнования проводятся совместно с Министерством просвещения России и Главным управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

«Основная задача конкурса — выявить победителей среди юных водителей. Соревнования очень важны для популяризации автоспорта, для обмена опытом. Большинство участников, которые пройдут соревнования здесь, уже умеют управлять автомобилем. А испытания, представленные в конкурсе, намного сложнее экзаменов в автошколах», — отметил заместитель начальника ГУ ОБДД МВД России Олег Панарьин.

Ребят ожидают нестандартное скоростное маневрирование, фигурное вождение автомобиля в личном и командном зачете, замена колеса, а также теоретическая часть — вопросы по Правилам дорожного движения и основам оказания первой помощи.

«Этот конкурс способствует изучению ПДД, прививает подросткам основы безопасности на дорогах и популяризирует развитие автоспорта в России. Сегодня здесь собрались команды даже из самых удаленных уголков страны», — отметила заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Юлия Костыряченко.

Соревнования продлятся до 21 сентября. Все испытания пройдут на площади Революции. Главным судьей первенства станет чемпион России по автомобильному спорту Александр Фабрициус.

«Дорогие ребята, вновь год пролетел, и сегодня мы начинаем наш марафон. От лица судейской бригады поздравляю с приездом. Организаторам огромное спасибо за площадку и автомобили», — сказал Александр Фабрициус.

На сцене Изумрудного зала для участников провели несколько веселых конкурсов и музыкальную программу.