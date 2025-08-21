В Челябинске открыли Центр активного долголетия

Это уже второй такой проект в городе

В центре северо-запада Челябинска появилось новое пространство «Центр активного долголетия». Его открыл мэр города Алексей Лошкин. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«В рамках реализации мероприятий по национальному проекту „Семья“ в Челябинске мы открываем второй центр долголетия для оказания комплексных услуг жителям пожилого возраста», — пояснил мэр.

Центр создан на базе дневного пребывания, причем в него могут прийти южноуральцы из разных районов города. На каждый день для посетителей составлено расписание: туда можно прийти на курсы «Спокойствия и гармонии», попасть в кулинарный или бильярдный клуб, позаниматься на современных тренажерах или вовсе найти себе партнера для игры в шахматы.

«Для людей преклонного возраста это крайне важно. Не всегда есть возможность дойти до лечебного учреждения. Сюда можно организовать выезд мобильного пункта и проводить эту специализацию здесь», — сказал Алексей Лошкин.

Напомним, первый в городе Центр активного долголетия открылся в январе прошлого года в Ленинском районе. Следующее такое учреждение распахнет свои двери в Металлургическом районе.

Автор: Елизавета Михно