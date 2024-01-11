Сегодня, 11 января, на базе центра социального обслуживания населения Ленинского района открыли первый в Челябинске «Центра активного долголетия» для пенсионеров и инвалидов. Общая сумма расходов на покупку и ремонт помещения, а также приобретение оборудования составила более 44,5 млн. рублей, сообщает администрация Челябинска.
«Центр активного долголетия — первая площадка, которая позволит гражданам пожилого возраста развивать свои способности и, может быть, заниматься тем, чем они когда-то хотели заниматься, но не хватало времен. Также здесь можно найти общение по интересам», — отметила председатель Комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова.
В центре есть массажный кабинет, танцевальный класс, кабинет здоровья, комната психологической разгрузки, кулинарная студия, медиагостиная, тренажерный, сенсорный и актовый залы. Мероприятия для пожилых граждан будут проходить в комфортных условиях под руководством специалистов.
Кроме того, там есть тренажеры для реабилитации после различных заболеваний и новое оборудование, которое позволит проводить мастер-классы и обучать компьютерной и финансовой грамотности.
«С точки зрения социальной работы с населением — это однозначно инновационный прорыв. Центры активного долголетия нужны каждому району», — считает председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт.
Со временем подобные учреждения появятся в каждом районе Челябинска. Следующий откроется в Курчатовском районе.
Напомним, в Челябинске проживает около 400 тысяч граждан пожилого возраста, что составляет одну треть от общей численности населения города. Администрация города внедряет ряд проектов и программ, направленных на сохранение здоровья, расширение коммуникативных связей и повышение качества жизни людей старшего поколения.
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