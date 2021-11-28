В Челябинске открыли стелу «Город трудовой доблести»

Почетное звание было присвоено в прошлом году

В Челябинске на Аллее Славы в воскресенье, 28 ноября, состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести». Монумент украсили изображениями, которые олицетворяют вклад южноуральцев в достижение общей победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на открытии стелы и отметил, что сегодня важный день в истории Челябинска.

«В прошлом году, в год юбилея Великой Победы, президент подписал указ, и двум нашим городам — Челябинску и Магнитогорску — было дано почетное звание „Город трудовой доблести“. В июле мы открыли стелу в Магнитогорске, сегодня памятный монумент открываем в Челябинске. Челябинск в годы войны стал центром промышленного военного производства. К моменту начала войны в городе работало много промышленных предприятий, к ним добавились эвакуированные предприятия из западных частей Советского Союза»,— отметил Алексей Текслер.

Также губернатор Челябинской области поблагодарил всех ветеранов, тружеников тыла, а также всех, кто участвовал в создании стелы.

«Наша задача — сохранять память о том великом времени и о вашем трудовом подвиге, и мы это будем делать. Слава Челябинску — городу трудовой доблести! Слава ветеранам и труженикам тыла!»— добавил Алексей Текслер.

Также на открытии стелы зачитали приветствие помощника президента РФ, председателя российского военно-исторического общества РФ Владимира Мединского, который отметил, что Великая Победа — это дело рук всего советского народа.

«Отставая от врага по объемам добычи угля, производства электроэнергии, выплавки стали, наша страна смогла превзойти государство фашистского блока по количеству танков и самолетов, артиллерийских орудий, мин и снарядов. На Западе этот факт всегда воспринимался как непостижимая загадка, но ответ на нее — здесь, на Урале, в Челябинской области, которую справедливо называют кузницей Победы. В цехах и заводах Челябинска благодаря бесперебойной работе каждый пятый произведенный во время войны танк произвели здесь. Тысячи людей непрерывно искали новые технологические возможности и решения, способы и пути, чтобы сделать больше и лучше»,— говорится в приветствии.

В центре монумента изображены сюжеты, посвященные трудовому подвигу челябинцев в годы ВОВ. Справа — сюжеты о создании Уральского добровольческого танкового корпуса.

Напомним, автором проекта стелы в Челябинске стал скульптор-монументалист Денис Стритович. Он доработал монумент с учетом отобранных исторических фотографий для художественного отражения вклада жителей города Челябинска в общую Победу в Великой Отечественной войне.

В июле текущего года в Магнитогорске, в сквере Славы Магнитки, также была возведена стела «Город трудовой доблести».