В Челябинске открыли новый центр обслуживания клиентов компании «Россети Урал»

Клиенты могут самостоятельно оформить заявку на подключение

Компания «Россети Урал» открыла в Челябинске новый центр обслуживания, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Он находится возле бизнес-дома «Спиридонов». Там есть автоматизированное место для самостоятельной работы и пять окон для консультаций. Центр появился в рамках стратегической задачи компании по развитию клиентоцентричной модели взаимодействия с потребителями электроэнергии.

Губернатор Алексей Текслер посетил центр вместе с гендиректором «Россетей Урал» Александром Пятигором. Глава региона ознакомился с особенностями работы и пообщался с сотрудниками.



Жители Челябинской области в очном формате могут получить консультацию по работе сетевой организации и самостоятельно оформить заявку на техническое присоединение. Специалисты будут оперативно реагировать на проблемы южноуральцев в сфере энергоснабжения.

Распределение посетителей по пяти окнам осуществляется с помощью электронной очереди. Планируется запустить функцию предварительной записи на прием. У каждого сотрудника центра высокотехнологичное рабочее место, которое оснащено современными отечественными программными комплексами.

Напомним, что Алексей Текслер и Александр Пятигор открыли автоматизированную подстанцию 110 кВ «Кременкуль». Надежное и качественное электроснабжение получат жители 13 населенных пунктов, более 15 тысяч домохозяйств.