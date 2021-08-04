В Челябинске открыли набор детей в бесплатные кружки и секции

Список полезных адресов для родителей собрал корреспондент ИА «Первое областное»

До начала учебного года осталось уже чуть меньше месяца, и многие родители задумались, куда направить ребенка за дополнительным образованием, развитием и увлечением. Как правило, в этом время многие образовательные центры уже открывают набор детей. Информагентство «Первое областное» составило список бесплатных секций и кружков для детей.

Набор в образовательные центры начинается еще летом, а сами занятия могут стартовать с началом учебного года. Обычно в октябре открывается еще одно окно записи для тех, кто не успел, потому что часть детей после первых занятий забрасывают новые увлечения. Особенно часто это случается с бесплатными секциями.



Большинство родителей стараются выбрать занятия для детей, исходя из транспортной доступности и близости к дому. Среди топовых центров, ради которых чадо можно несколько раз в неделю вывести в центр или на другой конец города – Дворец пионеров и школьников имени Крупской. Это один из самых крупных многопрофильных учреждений области для детей. Здесь занимаются около 4 тысяч детей и подростков от 3 до 18 лет. Каждый ребенок получает возможность проявить себя в различных областях деятельности: пение, танцы, техническое творчество, исследовательская деятельность, изобразительное искусство, народное творчество, туризм, физическая культура и многих других. С детьми занимаются увлеченные педагоги, среди них заслуженные учителя и и работники РФ, отличники народного просвещения, почетные работники общего образования, лауреаты премии губернатора.

Административный корпус Дворца пионеров и школьников имени Крупской находится на Свердловском проспекте, 59, филиал дворца — на проспекте Героя России Евгения Родионова, 13. Тел. приемной комиссии 217-99-31. Сайт дворца www. chel-dpsh. ru

Спортивные и физкультурные секции для детей и подростков предлагают не только на базе челябинских школ, но в центрах развития. Например, в МБУДО «ЦРТДиЮ «Победа» за сложной аббревиатурой стоит 65 направлений для занятий с ребенком. Из спортивных секций предлагается партерная гимнастика, футбол, тайский бокс, атлетическая гимнастика, муай-тай, хоккей и совсем диковинный флорбол. Центр «Победа» расположен по адресу улица Героев Танкограда, 23. Тел: (8-351)243-29-52.

А в центре «Радуга» детям предлагают лечебную физкультуру, общую физическую подготовку, греко-римскую борьбу и вольную борьбу. МБУДОД ЦВР «Радуга» расположен по улице Молодогвардейцев, 41г. Сайт центра http://raduga.lbihost. ru.

Найти бесплатное увлечение для своего ребенка по интересам и близости к дому можно в справочнике городского комитета по делам образования. Здесь все объединения разбиты по направлениям: естественно-научные, научные, технические, спортивные.

Напомним в этом году в Челябинской области будут открыты 880 новых мест дополнительного образования детей. В прошлом году было создано 4985 новых мест. А к 2023 году по поручению губернатора Алексея Текслера разработают целевую модель развития региональной системы дополнительного образования детей, в том числе механизм внедрения сертификата персонифицированного финансирования допобразования. Таким образом для детей введут сертификаты на посещение бесплатных кружков и секций.

А пока на доступное допобразование детей не только объявляется набор – нередко организуется отбор и кастинг на распространенные и актуальные направления. Поэтому выбрать новое увлечение ребенку или продолжить его развитие, нужно уже сегодня. Для этого – список адресов и контактов крупных образовательных объединений и творческих центров Челябинска от ИА «Первое областное».

Центр внешкольной работы «Юность»

Ул. Свободы, 163, тел. 268-48-69.

Дворец детского творчества на Доватора

Ул. Доватора, 15, тел. 237-25-24.

дворецнадоватора. рф

Центр внешкольной работы «Истоки»

Ул. Клары Цеткин, д. 13, тел. 727-76-67.

www. истоки74.ру

Детско-юношеский центр Ленинского района

Ул. Коммунаров, 28, тел.: 256-23-33, 256-21-56.

www. dyc74.ru

Центр внешкольной работы Курчатовского района

Ул. Пионерская, 3, офис 33.

www. zvrkur. ru

Центр гуманитарного развития детей и молодежи «Орбита»

Ул. Заслонова, 13А, тел. 268-54 −29.

www. orbita. lbihost. ru

Детский экологический центр Челябинска

Ул. Овчинникова, 4, тел. 237-24-75.

www. cde-chel. ucoz. com

Центр детского творчества

Проспект Победы, 318А, ул. Чичерина, 8А, тел. 798-30-76.

www. cdt74.ru

Дом детской культуры «Ровесник»

Ул. Комарова, 114, тел. 734-46-03.

www. rovesnik74.ru

Центр детского творчества Тракторозаводского района

Ул. Котина, 48, тел. 772-87-44.

www. cdt-tzr. nethouse. ru

Центр детско-юношеского туризма «Космос»

Ул. Кулибина, 54, тел. 773-58-08.

www. kosmos. tw1.ru

Детско-юношеский центр Тракторозаводского района

Ул. Кулибина, 60, тел. 772-45-44, 243-48-73.

www. cdu174.ru

Центр детского творчества «Гармония»

Ул. Двинская, 18, ул. Марченко, 20, тел. 796-28-36.

www. garmonia-74.ru

Центр внешкольной работы Металлургического района

Ул. Пятницкого, 6, тел. 721-73-11.

www. cvr. ucoz. ru

Центр детского творчества Металлургического района

Ул. Коммунистическая, 7, тел. 735-88-05, 735-77-52.

www. met-cdt. ru