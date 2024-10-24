В Челябинске открыли филиал одной из крупнейших в России клиник «Мать и дитя»

Она насчитывает более 60 амбулаторных и стационарных учреждений в разных уголках страны

Сегодня, 24 октября, в Челябинске открыли филиал сети клиник «Мать и дитя». В торжественном открытии принял участие губернатор Алексей Текслер. Глава региона высоко оценил широкий спектр услуг, которые оказывают в медучреждении, и его современное оборудование, а также поблагодарил руководителя клиники Марка Курцера за его инициативу открыть филиал в Челябинске, сообщает пресс-служба губернатора.

«Самая важная задача, которая стоит перед нами, — это задача демографии. Уверен, что центр, который мы сегодня открываем, будет способствовать ее решению. Благодаря клинике в том числе мы сможем лучше решать демографические вопросы семьи. И очень символично, что клиника открывается в Год семьи», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также глава региона озвучил, что в планах клиники открыть амбулаторию в Магнитогорске и стационар в Челябинске. Принял участие в торжественном открытии клиники и ее основатель Марк Курцер. Он напомнил, что приезжал в Челябинск 15 лет назад, а теперь увидел город с другой стороны, отметив его значительное преображение. Он также выразил слова благодарности за поддержку в открытии клиники на Южном Урале.

«Сейчас Челябинск — это современный индустриальный город, красивый, много молодежи со счастливыми лицами. И мы поняли, что потеряли время, мы должны сюда были прийти много лет назад. Поздравляю, что у вас такой прекрасный регион. Благодарю, Алексей Леонидович, за поддержку и создание благоприятного инвестклимата для открытия новой современной клиники в вашем регионе», — добавил Марк Курцер.

После торжественного открытия для гостей провели экскурсию по клинике. Показали кабинеты с современным оборудованием, которое позволит оказывать пациентам широкий спектр услуг: лабораторную диагностику, УЗИ, малые гинекологические операции, вести и планировать беременность, включая ЭКО, которое в том числе будет проводиться по программе ОМС. Также здесь можно получить консультации терапевта, кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, генетика, уролога.

Отметим, что в Челябинской области с этого года на базе поликлиник молодые пары, которые только планируют завести ребенка, могут пройти специальные обследования по оценке своего репродуктивного здоровья.

Группа компаний «Мать и дитя» сегодня — это 11 ультрасовременных многопрофильных высокотехнологичных госпиталей и 50 клиник в России. В Челябинске учреждение расположилось по адресу: ул. Свободы, 32.



