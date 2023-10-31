В Челябинске открыли детское отделение реабилитации после травм

На лечение берут пациентов со всего региона

В ГКБ № 9 Челябинска открыли детское отделение ортопедической реабилитации. Мультидисциплинарная бригада будет восстанавливать пациентов, которые получили тяжелые травмы. Причем попасть на лечение в отделение могут пострадавшие со всей Челябинской области, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

«Высокие технологии сегодня позволяют вылечить даже очень тяжелые травмы, но после этого пациенты сталкиваются с проблемами восстановления функций поврежденных конечностей и скелета. Здоровье определяется, прежде всего, качеством жизни. Именно на улучшение качества жизни ребенка будут направлены усилия наших специалистов», — говорит главный врач ГКБ № 9 Олег Денисов.

В отделении будут работать травматологи-ортопеды, неврологи, инструкторы-методисты по лечебной физкультуре, физиотерапевты-реабилитологи, массажисты, психолог. Они помогут ребенку вернуться к привычной жизни.

А в Миассе тем временем завершили капремонт отделения травматологии ГБ № 2. Строителей здесь не видели больше 40 лет.

Ранее журналисты ИА «Первое областное» рассказали о том, как в Челябинске восстанавливают пациентов после инсульта.

