В Миассе завершили капремонт отделения травматологии ГБ № 2

Строителей здесь не видели больше 40 лет

Во второй городской больнице Миасса закончили капитальный ремонт отделения травматологии. Ремонт был долгим и проходил в два этапа. На данный момент в отделении созданы все условиях для комфортного пребывания пациентов и работы врачей, сообщает пресс-служба клиники.

В прошлом году в блоке «А» отделения обновили палаты, коридоры, холлы, санузлы, процедурный и перевязочный кабинеты. В этом году в блоке «Б» заменили системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации, смонтировали новую пожарную сигнализацию, установили современные двери и окна, обновили медицинский пост и все вспомогательные кабинеты.

«Ремонт в отделении не проводили больше 40 лет, а ведь отделение принимает самых сложных пациентов с травмами конечностей, переломами костей таза и позвоночника — они нуждаются в длительном лечении и долгом восстановлении. Уверен, что пациентам приятнее выздоравливать в уютных и светлых палатах. Да и коллег очень радует новая обстановка», — говорит главный врач ГБ № 2 города Миасса Антон Криушов.

На ремонт отделения за два года потрачено 19 млн рублей.

Между тем травмпункты Челябинска открыли счет жертвам первого гололеда — в тяжелых случаях медики отправляют упавших на операцию.

Минздрав Челябинской области советует южноуральцам не отказываться от льготных лекарств в пользу денежной компенсации.

