В Челябинске открыли полицейскую академию для подростков

Занятия будут проходить бесплатно на базе МВД

Дворец пионеров и школьников на Алом поле приглашает подростков в кружок будущих юристов и полицейских. Новая программа рассчитана на детей 13—15 лет, сообщает пресс-служба дворца.

Образовательный курс «Полицейская академия. Основы» подойдет тем, кто хочет связать свое будущее с юриспруденцией. Участники программы будут знакомиться с работой правоохранительных органов и правовой системы РФ в течение одного года.

«Будущие юристы получат базовые профессиональные знания в области юриспруденции, а также освоят навыки строевой, правовой, физической, огневой, тактико-специальной, медицинской, специальной, морально-психологической и кинологической подготовки», — рассказали во Дворце пионеров.

Занятия будут проходить очно во второй половине дня на базе Центра профессиональной подготовки Главного управления МВД России по Челябинской области.

Заявку на участие в программе можно оставить на сайте Дворца пионеров и школьников имени Н. К. Крупской.

В конце мая Дворец пионеров и школьников открыл электронную запись в секции и кружки на 2024/25 учебный год. Школьникам и дошкольникам предлагают более 200 программ.



Автор текста: Софья Слипченко.