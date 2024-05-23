Челябинский Дворец пионеров и школьников открывает запись в секции и кружки

Подать заявку на обучение можно дистанционно с 27 мая

Дворец пионеров и школьников на Алом поле первым в Челябинске открывает запись в свои коллективы. Прием электронных заявок стартует в 10:00 в понедельник, 27 мая, на сайте дворца. Об этом Первому областному информагентству рассказали в администрации учебного заведения.

«На обучение в следующем учебном году мы готовы принять более восьми тысяч челябинцев от 4 до 18 лет. Мы предлагаем им более 200 учебных программ по разным направлениям. Например, есть пожарно-прикладной спорт и фотография, народное творчество и мультипликация, гольф, единоборства, баскетбол, а также 3D‑моделирование, робототехника, английский и китайский языки», — рассказали в администрации.

Перечень и описание кружков и секций, расписание групп можно найти на сайте дворца в разделе «Приемная кампания».

Напомним, для школьников обучение во дворце бесплатное. Часть групп дворец набирает для обучения по социальным сертификатам. Занятия для дошкольников проводятся на платной основе.

Кроме того, в первых числах июня начнется запись в «Кванториум».