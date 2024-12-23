В Челябинске открылась мастерская для людей с аутизмом

Здесь можно просто побыть собой и окунуться в творчество

В Челябинске открыли инклюзивную мастерскую «АУ» — место, где взрослые с расстройством аутистического спектра могут заняться прикладным творчеством, пообщаться с другими людьми, научиться вещам, которые для обычных людей кажутся естественными, но для людей с РАС — непреодолимыми препятствиями. Об этом в соцсетях рассказала директор студии мультипликации «ВидимоНевидимо» Анна Абалмазова.

Сама Анна педагог-мультипликатор, поэтому часто лепит и работает со взрослыми и детьми. В том числе в студии занималась и девочка с аутизмом. После этого Анна и задумалась над проектом помощи людям с РАС. Девочка, подтолкнувшая Анну на открытие мастерской, стала первой воспитанницей студии «АУ».

«Я подумала: как было бы здорово, чтобы в нашем городе взрослые люди с РАС могли спокойно говорить о своем диагнозе, так же как говорят о ветрянке или плохом зрении. И как вообще живут взрослые с аутизмом? Ходят ли в кино? Общаются ли с другими? Работают ли?» — задавалась вопросами женщина.

Анна надеется, что инклюзивные мастерские дадут возможность взрослым людям с аутизмом быть востребованными и самостоятельными, иметь рабочие места и обеспечивать себя финансово.

В мастерской при студии «ВидимоНевидимо» занимаются с разными материалами: полимерной глиной, керамикой, тканью. Под руководством Анны участники создают украшения, лепят, рисуют, шьют игрушки. Все занятия направлены на то, чтобы через творчество научить финансовой самостоятельности и управлению своими навыками.

«Моя цель — помочь взрослым людям с РАС взаимодействовать с миром, быть понятыми и независимыми», — подчеркивает создательница «АУ».

Напомним, ранее корреспондент ИА «Первое областное» рассказывал историю челябинца с аутизмом, который смог устроиться на работу только с третьей попытки.