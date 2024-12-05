Челябинец с аутизмом смог устроиться на работу только с третьей попытки

НКО рассказали о важности сопровождения таких людей

У челябинца Сергея Салищева аутизм. В представлении многих такие люди сторонятся общества, но Сергей стремится не терять связи с миром и даже работать — его ментальное состояние позволяет быть довольно самостоятельным.

После школы Сережа при поддержке мамы поступил в колледж и стал осваивать профессию швеи.

«Пошив вещи с нуля ему не по силам, но отдельные операции сын научился выполнять на хорошем профессиональном уровне, а заодно — общаться с ребятами и самостоятельно ездить на автобусах и маршрутках», — рассказывает мама молодого человека Любовь Голышева.

Однако найти работу по профессии так и не удалось. В мастерских по пошиву постельного белья требовали скорость. Когда работодатели узнавали, что у 18‑летнего парня аутизм, то заявляли, что возиться с ним некогда.

От безысходности Сергей на целый год засел дома и стал стремительно терять навыки коммуникации. Тогда мама отправила сына учиться на озеленителя в специальный проект для людей с ментальными особенностями.

Обучение шло с трудом. Курс содержал слишком много теории, а она ученику не давалась. Однажды Сереже выдали рассаду помидоров, чтобы он посадил ее дома. Пакет с увядшими ростками через пару дней нашла в прихожей бабушка. Зато когда началась практика, дела пошли лучше. Вместе с другими ребятами Сережа с удовольствием подстригал кусты в сквере, убирал листву, вскапывал землю. Наставники помогали ребятам выбирать фронт работ, но Сергей до конца так и не понял, что это — работа. Он просто интересно проводил время в коллективе.

И опять стало понятно, что работать по этой профессии Сережа не сможет.

Как-то мама узнала, что в Челябинске есть некоммерческая организация «Рука об руку», которая принимает в свои мастерские молодежь с ментальными и психическими особенностями. Сережа прошел отбор, и его приняли в коллектив.





Работа в мастерских монотонная — нужно сматывать пряжу и разъединять синтепон. Но она Сергею нравится. Мастера помогают таким работникам, как Сергей, адаптироваться в коллективе: им дают больше времени на обучение и на выполнение разных заданий.

«Я получаю зарплату и сам приезжаю на работу в маршрутке», — с гордостью говорит Сергей Салищев.

Все это стало возможным благодаря поддержке организаторов производства. Увы, но этой поддержки нет на открытом рынке труда — возиться с особенными работниками там некому и некогда.

«В наших мастерских трудятся 38 человек с ментальными и психическими особенностями. Индивидуальный подход к каждому сотруднику помогает выполнять план и соблюдать технологию производства», — делится руководитель АНО «Рука об руку» Людмила Григорьева.

Не боятся работников с аутизмом и на челябинском заводе ДПА. Сегодня здесь трудятся три особенных парня: Андрей и Эрнест — разнорабочие, а Егор — на металлорежущем станке.

«У друзей нашей семьи есть ребенок с РАС, который искал работу. Мы приняли его к нам, а потом еще двух. Я вижу, что люди с РАС могут работать, им только надо помочь адаптироваться в коллективе», — говорит директор завода Рашид Сайфулин.

По словам директора, всех ребят отличает исполнительность, но каждому нужны и контроль, и поддержка.

Чтобы таким ребятам, как Сергей Салищев, было легче найти себя в жизни, благотворительный фонд из Миасса «От сердца к сердцу» запускает проект «Живая работа», поддержанный Фондом президентских грантов.

«Ребятам нужно наставничество для адаптации, работодателю — поддержка для мотивации и понимания, как именно включить человека в производственные процессы. Проект позволит молодежи с разным уровнем функциональности получить опыт работы в тренировочном пространстве и в перспективе зарабатывать», — говорит руководитель миасского БФ «От сердца к сердцу» Ирина Иванова.

Сейчас идет анкетирование потенциальных участников и предпрограммные тренинги, которые позволяют специалистам фонда оценить базовые навыки у ребят. Как только мы наберем необходимое количество участников, будет объявлен старт «Живой работы».

Автор: Елена Попова