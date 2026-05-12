В Челябинске отключили первую котельную и проводят опрессовки

Летом в городе отремонтируют 15 км теплосетей

В Челябинске официально завершился отопительный сезон. Все источники тепла и управляющие компании переведены на летнюю схему работы. С сегодняшнего дня начали отключать первую котельную, сообщил на аппаратном совещании заместитель главы города Сергей Кочетков.

Со следующей недели централизованные зоны перейдут на гидравлические испытания — опрессовки. Это необходимый этап подготовки к следующей зиме, который позволяет выявить слабые места в сетях.

Мэр Алексей Лошкин поручил ресурсоснабжающим организациям планировать работы так, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Особое внимание — перекрытию дорог во время ремонтов: их по возможности будут проводить в часы сниженного трафика.

В рамках программы «Большой ремонт» в этом году планируют отремонтировать более 15 километров тепловых сетей. Кроме того, продолжатся работы по восстановлению крупных коллекторов. За счет федеральных средств планируется отремонтировать 9 точек, речь о более чем 22 километрах коммуникаций.

