В Челябинске со вторника, 19 мая, стартует первый этап опрессовок. Он продлится до 6 июня и затронет 1233 многоквартирных дома и 195 школ, детсадов, больниц и других социальных учреждений, сообщает пресс-служба компании «УСТЭК-Челябинск». Публикуем полный список адресов, попадающих под отключение.
«Испытания теплосетей на прочность и плотность — это как медосмотр, по результатам которого становится понятно, в каком состоянии сети и какие участки необходимо „подлечить“, чтобы будущий отопительный сезон прошел без происшествий»,— уточнили в компании.
Максимальный срок отключения горячей воды — две недели. Ее могут включить раньше, если повреждений на сетях нет. Но могут и продлить срок отключения, если потребуются ремонтные работы.
Смотрите, какие адреса попадают под отключение в вашем районе:
Советский;
Металлургический;
Центральный;
Тракторозаводский;
Ленинский;
Курчатовский;
Калининский.
Всего запланировано шесть этапов опрессовок. Последнюю планируют завершить 26 августа.
В 2025 году специалисты устранили свыше тысячи повреждений на сетях. Благодаря проведенной работе отопительный сезон минувшей зимой прошел спокойно: количество повреждений снизилось на 30% по сравнению с 2024 годом, отметили в компании.