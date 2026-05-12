Свыше 1200 жилых домов останутся без горячей воды в Челябинске с 19 мая

Первый этап опрессовок стартует уже через неделю

В Челябинске со вторника, 19 мая, стартует первый этап опрессовок. Он продлится до 6 июня и затронет 1233 многоквартирных дома и 195 школ, детсадов, больниц и других социальных учреждений, сообщает пресс-служба компании «УСТЭК-Челябинск». Публикуем полный список адресов, попадающих под отключение.

«Испытания теплосетей на прочность и плотность — это как медосмотр, по результатам которого становится понятно, в каком состоянии сети и какие участки необходимо „подлечить“, чтобы будущий отопительный сезон прошел без происшествий»,— уточнили в компании.

Максимальный срок отключения горячей воды — две недели. Ее могут включить раньше, если повреждений на сетях нет. Но могут и продлить срок отключения, если потребуются ремонтные работы.

Смотрите, какие адреса попадают под отключение в вашем районе:

Советский;

Металлургический;

Центральный;

Тракторозаводский;

Ленинский;

Курчатовский;

Калининский.

Всего запланировано шесть этапов опрессовок. Последнюю планируют завершить 26 августа.

В 2025 году специалисты устранили свыше тысячи повреждений на сетях. Благодаря проведенной работе отопительный сезон минувшей зимой прошел спокойно: количество повреждений снизилось на 30% по сравнению с 2024 годом, отметили в компании.