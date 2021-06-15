В Челябинске организуют конкурс на самый благоустроенный двор

В мэрии в ближайшее время разработают положение и определят призовой фонд

В Челябинске этим летом пройдет два конкурса по благоустройству. С таким предложением к главам районов на аппаратном совещании 15 июня обратилась мэр Наталья Котова.

По итогам объездов районов Челябинска мэр увидела не только недостатки, но и отметила, что сами жители в ряде дворов благоустраивают территорию рядом со своими дворами — высаживают цветы и кустарники.

Глава Челябинска предложила провести два конкурса: на лучшую дворовую территорию (для жителей многоквартирных домов и управляющих компаний) и лучшую прилегающую территорию (для владельцев предприятий, общепита, магазинов и так далее).

Ранее Наталья Котова давала поручение замглавы города по городскому хозяйству Александру Астахову проработать с коммерсантами вопрос уборки территории рядом с коммерческими зданиями, которые находятся на первых этажах жилых домов.

«Предлагаю объявить конкурс на самую благоустроенную прилегающую территорию. Я просила, чтобы работу провели с предпринимателями. Есть кафе, магазины, которые эту работу выполнили, и их можно поставить в пример, наградить за то, что они принимают активное участие. И на самую благоустроенную дворовую территорию. Я говорю об участии управляющих компаний, об участии жителей. Есть люди, которые возле своего подъезда благоустраивают территорию», — заявила Наталья Котова.

Глава города поручила проработать положение по конкурсу и критерии для участия, определить источники финансирования призового фонда. Сроки проведения конкурса в мэрии объявят позже.

Отвечать за организацию мероприятия по номинации «Лучшая благоустроенная прилегающая территория» будет главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов (полномочия заместителя по городской среде перешли к нему после ухода с этой должности Александра Егорова. — Прим. ред.). За номинацию «Лучшая благоустроенная дворовая территория» будет отвечать управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска.