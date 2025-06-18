В Челябинске опыт реабилитации больных с инсультом помогает выхаживать раненных на СВО бойцов

В ОКБ № 3 появились новые пациенты

Многие участники СВО заплатили за будущую победу своим здоровьем. Вернуться к нормальной жизни им помогают центры реабилитации. Один из них работает в больнице скорой помощи — челябинской ОКБ № 3. О работе центра журналистам Первого областного информагентства рассказали врачи и сами пациенты.









Сам центр работает с 2013 года. Больше десяти лет здесь выхаживают пациентов после инсультов и тяжелых черепно-мозговых, скелетных травм. После начала спецоперации в ОКБ № 3 начали поступать раненые бойцы. После военных госпиталей, где бойцам в прямом смысле спасали жизнь, они приезжали в родной регион восстанавливать речь, движение рук и ног, эмоциональное состояние и ясность мышления.





«Недавно мы разговаривали с одним из бойцов о положении дел на фронте. Он говорит: „Войска на подъеме, идут вперед, за годы спецоперации мы многому научились и теперь становимся самой сильной армией в мире“. То же самое происходит и с медициной. Когда к нам начали поступать первые пациенты с ранениями, мы просто не знали, как с ними работать. Но наш ребцентр развивался и переоснащался, мы шли вперед семимильными шагами и, как и армия, скоро будем одними из лучших в сфере реабилитации», — говорит заведующий неврологическим отделением ОКБ № 3, главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Челябинской области Дмитрий Попов.

Андрей Землянов ушел на фронт добровольцем в 2023-м. Подписал контракт на два года. Но год назад, в феврале, получил тяжелое ранение в голову. Андрей прошел несколько курсов реабилитации в госпиталях Министерства обороны. В ОКБ № 3 — в первый раз. Врачи составили план лечения, которое позволит ему вернуться к активной жизни. Сегодня медики помогают своему подопечному избавиться от гипертонуса парализованных конечностей, а потом начнут восстанавливать движения и силу мышцы.





Реабилитация будет долгой, но Андрей пройдет столько курсов, сколько необходимо. Он уже может самостоятельно передвигаться, сам обслуживает себя в быту. Медики говорят, что это большое достижение.





«Нам было сложно, когда приходили первые раненые с СВО. Бойцы имели тяжелые сочетанные травмы, минно-взрывные ранения, с которыми мы до этого не сталкивались. В 2023 году наша больница вошла в федеральную программу по реабилитации. Мы получили много новой роботизированной техники и сегодня можем лечить абсолютно любых пациентов. Мы уже пролечили 160 участников СВО. А всего за год реабилитацию в нашем центре проходят около двух тысяч человек из Челябинска и Челябинской области: это пациенты с патологией центральной нервной системы, после инсультов, черепно-мозговых травм, с переломами позвоночника», — рассказывает заведующая отделением медицинской реабилитации ОКБ № 3 Наталья Куренкова.

Анна лежит в больнице вместе с мужем Андреем. В прошлом году из-за стеноза в шейном отделе позвоночника у мужчина отнялись ноги. Он не чувствовал их совсем. В Тюмени южноуральцу провели сложнейшую операцию, но способность двигаться не вернули — реабилитацией с октября прошлого года занимается ОКБ № 3.

«После операции муж не верил, что будет ходить. Но я заставляла его делать зарядку. Приходила с работы и каждый день делала упражнения вместе с ним. Первые результаты уже ощутили. Супруг сам надевает футболку, научился ползать. Если не останавливаться на достигнутом, он должен пойти», — говорит Анна.

Помимо медиков с пациентами центра работают логопеды, психологи и эрготерапевты — это специалисты, которые помогают человеку приспособиться к жизни с дефектом, который у него есть.







«Отделение реабилитации больнице необходимо. Мы научились спасать больных, а их еще нужно выходить, вернуть в общество, к полноценной жизни. Двери нашего центра открыты в том числе для участников СВО. И я считаю, что наш центр один из лучших не только в Челябинской области, но и во всей России. Это мнение специалистов из Москвы, из Центрального института по реабилитации, которые у нас были. И конечно, мы благодарны губернатору региона за вложенные в нас средства, за покупку техники, которая позволяет решать любые задачи», — говорит главный врач ОКБ № 3 Михаил Вербицкий.

Специалисты центра, по словам главврача, не останавливаются на достигнутом. Медики принимают участие в международных конференциях по медицинской реабилитации и готовы внедрять в работу самые современные методики помощи гражданским лицам и участникам СВО.





О реабилитации участников СВО в Челябинском госпитале ветеранов войн читайте в отдельном материале.