Возвращают возможность говорить и ходить: участники СВО проходят реабилитацию в Челябинской области

Помощь медиков и психологов абсолютно бесплатная

Челябинский областной госпиталь ветеранов войн был первой клиникой региона, где начали проводить реабилитацию бойцов СВО. За три с лишним года лечение здесь прошли больше трех тысяч южноуральцев, многие не по разу. Какую помощь врачи оказывают ветеранам, журналисты ИА «Первое областное» узнали прямо на месте.

«Первых участников СВО мы приняли в апреле 2022 года. Это были бойцы ЧВК „Вагнер“. После военных госпиталей их отпускали долечиваться в родных регионах. А сейчас к нам попадают два типа бойцов: ветераны, которых комиссовали и демобилизовали, а также участники СВО, которых отпустили в отпуск залечить раны. На данный момент через госпиталь прошли 3076 человек, в том числе 433 родителя погибших бойцов и 480 членов участников СВО», — говорит начальник Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя ветеранов войн, заслуженный врач России Татьяна Василенко.

В госпитале есть своя консультативно-диагностическая поликлиника, рассчитанная на 550 посещений за смену, а также стационар на 200 коек. Прием врачей и все процедуры оплачивает государство.

«Каждому пациенту мы составляем индивидуальную программу реабилитации, после чего к работе с ним приступает мультидисциплинарная бригада. У нас работают врачи 12 специальностей, в том числе психологи, психотерапевты и психиатры», — говорит руководитель отделения психологической помощи Валентина Королева.

Алексей Сартасов попал под обстрел у поселка Работино в Запорожье. Командир дал задание пройти между позициями врага и найти, где стоит тяжелая техника. Группу разведчиков сразу же обстреляли. Несмотря на ранения Алексей с другом решили двигаться дальше.

«Последнее, что я помню, полз по минному полю к своим. А потом меня будто не стало», — рассказывает Сартасов.

Алексей получил тяжелое ранение в голову. В военном госпитале ему спасли жизнь, но не смогли вернуть важное — голос. В родной Челябинск боец приехал практически немым человеком.

«Очень тяжело было собраться с мыслями. Я хочу что-то рассказать, а слов — нет», — вспоминает свое состояние Алексей.

За лечение ветерана взялся нейропсихолог Никифор Долженко.

«Методы восстановления речи начали изобретать еще во время Великой Отечественной войны. С Алексеем мы занимались по разным методикам: учились произносить отдельные слоги, замедляли речь, говорили слова нараспев. Сначала в стационаре, потом амбулаторно. Через четыре месяца случился резкий скачок — пациент стал говорить. Через полгода — еще один. И сегодня бойца не узнать. Он общается, формулирует свои мысли. И только сложные слова типа „параллелепипед“ ему пока не даются», — говорит доктор.

Помощь психолога нужна и тем бойцам, у которых развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

«Хронические формы ПТСР могут мучить ветеранов десятилетиями и доставлять неудобства окружающим людям. С ПТСР возвращаются даже те ветераны, для кого эта война не первая, например, ветераны-чеченцы», — замечает Валентина Королева.

Еще одно направление реабилитации — помощь пациентам с нарушениями опорно—двигательного аппарата. Среди ветеранов есть боцы, долгое время прожившие с гипсом или аппаратом Илизарова. Их мышцы аттрафировались и не слушают команды мозга. Разработать руки и ноги помогают аппаратная терапия и ЛФК.

«Наш госпиталь получил 42 млн рублей на покупку современного оборудования. Его применение дает хорошие результаты», — замечает Татьяна Василенко.

Отделения медицинской реабилитации сегодня созданы в Челябинском госпитале ветеранов войн, в Районной больнице Еманжелинска, в Челябинской областной клинической больнице № 3 и Городской больнице № 2 Магнитогорска.

Получить направление на бесплатную медицинскую реабилитацию можно в поликлинике по месту жительства у лечащего врача. Задать вопросы — по телефону горячей линии Минздрава Челябинской области «122».